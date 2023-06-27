«Откуда вообще они наползли»: жители Подмосковья пожаловались на нападения ядовитых змей

Согласно информации журналистов, 12-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней тяжести. Инцидент произошел в СНТ «Агат» в Талдомском городском округе. Укус гадюки опасен тем, что может нарушить процесс свертываемости крови, вызвать поражение кожи и мышц.

Жители Подмосковья в социальных сетях отметили, что случаи нападения змей участились, а также призвали принять меры по «укрощению» рептилий.

«Надо же бороться с этим как-то. Что-то участились случаи укусов в последнее время»; «Откуда вообще эти змеи наползли? Уже везде они, очень беспокоят»; «Ладно, если бы это были обычные ужи. Но гадюки, которые еще и на детей кидаются», — комментируют ситуацию россияне.

Напомним, что ситуацией со змеями обеспокоены и жители Москвы. Ранее горожане рассказывали, что встречают пресмыкающихся практически везде: в магазинах, торговых центрах и на площадях.