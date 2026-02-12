Девять БПЛА уничтожены над Дзержинском, осколками повредило окно в доме

По словам главы региона, средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали оперативно и результативно: над территорией города было уничтожено девять украинских дронов.

Несмотря на воздушную атаку, жертв и пострадавших удалось избежать. Однако без последствий не обошлось: при падении обломков сбитых беспилотников было повреждено остекление одного многоквартирного жилого дома.

На местах падения обломков работают профильные службы. Координацию всех мероприятий осуществляет глава Дзержинска Михаил Клинков.

Ранее глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн заявил, что украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ухте.