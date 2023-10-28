Девять человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Удмуртии

В Удмуртии девять человек получили травмы в серьезном ДТП. Об этом в ГИБДД сообщают в субботу, 28 октября.

По данным ведомства, на 22 километре дороги «Ижевск-Воткинск» недалеко от поселка Италмас, что в Завьяловском районе, грузовик MAN столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

На момент ДТП внутри микроавтобуса было 19 пассажиров, в итоге девять из них получили ранения разной степени тяжести. Пятерым потребовалась госпитализация. Подробности уточняются.