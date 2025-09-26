Девять телефонов, 66 сим-карт: в Липецке раскрыта схема мошенника с миллионными оборотами

В Югре мужчина 56 лет, зарегистрированный в Липецке, попал под подозрение в мошенничестве, жертвами которого стали десятки граждан РФ, а общий ущерб превысил два миллиона рублей. Информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, предоставленной МВД, отправной точкой для расследования стало заявление от обманутого покупателя. Он сообщил о заказе автозапчастей через интернет и потере 39 тыс. руб. из-за неполученного товара.

Установлено, что злоумышленник размещал фейковые объявления о продаже деталей для автомобилей, в основном импортных, на популярных интернет-платформах и в социальных сетях. Мошенник всегда настаивал на полной предоплате, обещая предоставить подтверждающие отправку документы.

После получения денег на банковскую карту, оформленную на другое лицо, мошенник прекращал общение с покупателями. Выяснилось, что он ранее уже был осужден за мошеннические действия.

В ходе обыска у него изъяли значительное количество средств связи: девять мобильных телефонов и 66 сим-карт. Предполагается, что он причастен к 32 аналогичным случаям обмана жителей различных регионов России.

