Россиянин потерял 5,4 млн руб. при покупке машины в подарок жене

Житель Курской области стал жертвой крупного мошенничества при попытке приобрести подарок для супруги, сообщило управление МВД по региону.

Мужчина нашел через мессенджер продавца, который обещал доставить автомобиль любой марки. Для осуществления сделки злоумышленник потребовал предоплату в размере 3 млн руб., которую покупатель перевел на указанный счет.

После получения первой части денег продавец сообщил, что автомобиль задержался на таможне, и для завершения оформления потребовал перевести оставшуюся сумму. Доверчивый покупатель перевел дополнительные 2,4 млн руб.

После этого связь с продавцом внезапно прекратилась, а мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Общая сумма потерь составила 5,4 млн руб.

Правоохранители рекомендуют гражданам проявлять бдительность при совершении онлайн-покупок. Перед переводом денежных средств необходимо убедиться в добросовестности продавца и по возможности использовать специальные платформы, которые регулируют процесс купли-продажи и защищают интересы покупателей.

