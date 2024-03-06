Жилой дом загорелся в Подмосковном Раменском. Как сообщает «МК: срочные новости» , пожар произошел минувшей ночью.

По информации издания, в результате ЧП погибла девятилетняя девочка. Школьница не успела выбежать из горящего дома на улицу.

Судя по кадрам, которые публикуют журналисты, пламя целиком охватило постройку. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что деревянный жилой дом полностью сгорел в поселке Ленинского округа Подмосковья.