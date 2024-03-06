Жилой дом полностью сгорел в поселке в Ленинском округе

Жилой дом загорелся в поселке Расторгуево в Ленинском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар случился накануне рано утром. Спустя примерно час огонь был локализован на площади 120 квадратных метров. Постройка полностью сгорела.

Последствия пожара спасатели ликвидировали только в 13:22. К тушению привлекали двадцать шесть человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в деревне под Орехово-Зуево загорелся большегруз.