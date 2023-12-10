Пятиклассница «заминировала» школу Беслана, чтобы потроллить одноклассников: в интернат стянули экстренные службы

Как передает SHOT, массовая рассылка ученикам школы им. Каниди сообщений о готовящемся террористическом акте началась еще в субботу, 9 декабря.По словам анонима, некий 17-летний подросток якобы хочет пробраться в интернат с оружием и устроить массшутинг. Шокированные дети начали в панике пересылать сообщение друзьям.

Когда в воскресенье информация дошла до руководства школы, то сразу же на территорию учебного учреждения вызвали экстренные службы, параллельно усилив охрану, памятуя о произошедшем в середине недели в брянской школе.

В результате проверки, никаких подозрительных предметов и личностей не было выявлено. А позже обнаружился и первоисточник спама. Рассылку делала пятиклассница указанного интерната.

«Девочка призналась, что просто хотела пошутить над друзьями. Полицейские также установили ещё больше 10 детей, которые пересылали сообщения с фейком. Но те признались, что правда напугались и хотели всем рассказать», - приводится в публикации.

В настоящее время по факту ложного сообщения о теракте правоохранителями проводится проверка.