Замдиректора школы в Брянске, где произошла стрельба, отправили под домашний арест

Заместителя директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5 в Брянске, где произошла стрельба, Ларису Католикову поместили под домашний арест до 7 февраля.

Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в соцсетях. В ведомстве отметили, что такое решение принял Советский районный суд города, который рассмотрел ходатайство СУСК РФ по Брянской области. Католикову требовали отправить под домашний арест. Замдиректора обвиняется в нарушении ч. 3 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц.

«Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, непосредственное исполнение которого было возложено на сотрудников частной охранной организации», – уточняется в публикации.

Утром 7 декабря 14-летняя ученица 8 класса пронесла в гимназию охотничье оружие «Бекас-3», принадлежащее отцу. Она свободно пронесла его через рамки металлоискателя в закрытом тубусе, и поднялась в кабинет, где проходил урок у ее класса. Девочка сделала порядка пяти выстрелов, в результате которых погибла ее одноклассница, пять детей – получили ранения. Сама школьница покончила жизнь самоубийством.

Следственный комитет (СК) РФ по Брянской области возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ – убийство.

В процессе расследования выяснилось, что охраной брянской гимназии занималось частное предприятие «Эскалибур». В субботу, 9 декабря, Советский суд Брянска арестовал генерального директора предприятия Сергея Поддубного и его сотрудницу Галину Черткову по делу о стрельбе в школе. Им вменяют ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности