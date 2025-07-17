Девочка из Братска отказалась от обвинений в домашнем насилии

В Братске девочка, оставившая записку о насилии в семье, изменила свои показания. Об этом сообщил портал RT, освещая дальнейшее развитие событий.

Согласно информации источника издания в правоохранительных органах, девочка рассказала об избиениях в отсутствие родителей, но впоследствии, предположительно, отказалась от своих слов, утверждая, что ничего не происходило.

В Следственном комитете подчеркнули, что преждевременно делать какие-либо заключения. Представители ведомства заявили, что проверка продолжается, психологи продолжают работать с девочкой, а записка находится на экспертизе.

Ранее сообщалось, что звезду «Великолепного века» приговорили к тюремному заключению за домашнее насилие.