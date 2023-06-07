Подросток погиб от удара током на железной дороге в Люберцах

Несовершеннолетний мальчик получил смертельный удар током на железной дороге в городском округе Люберцы.

Соответствующая информация и кадры с места трагедии появились в соцсетях. Со слов очевидцев, все произошло на железнодорожном мосту. Судя по видеозаписи, подросток находился там не один.

Других подробностей не приводится. Официальных комментариев относительно данного происшествия пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за удара током на перегоне Ухтомская — Люберцы 1.