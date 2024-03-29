Девочка-подросток попала под поезд на станции в Одинцово

Девочка 2008 года рождения попала под поезд на железнодорожной станции «Баковка» под Одинцово, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло накануне вечером, уточнили в ведомстве. Несовершеннолетняя получила травмы, ее госпитализировали. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток получил травмы при наезде электрички на перегоне «Осеевская — Монино», возбуждено уголовное дело.