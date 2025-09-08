Девочка-подросток выжила после падения с десятого этажа в Тюмени

В Тюмени произошло ЧП. Там подросток выпал с 10-го этажа, но остался жив. Об этом сообщило издание 72.RU.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 сентября, на улице Муравленко. Там из окна одного из многоэтажных зданий выпала несовершеннолетняя.

«Девочка выпала с 10-го этажа. В тот момент она была жива», — указали журналистам в силовых структурах.

Местные жители сообщили, что сразу же после падения ребенка к месту происшествия приехали скорая помощь и полиция. После этого пострадавшую отправили в областную клиническую больницу № 2. Девушка сейчас находится в профильном отделении в крайне тяжелом состоянии.

