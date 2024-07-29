Девушка-подросток утонула во время заплыва на сапборде в Подмосковье

Четырнадцатилетняя девушка погибла во время сплава на сапбордах в Подмосковье, передает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Трагедия произошла в минувшую субботу в реке Ока в Серпухове. Девушка принимала участие в сплаве вместе с матерью.

По данным надзорного ведомства, всем участникам заплыва выдали спасательные жилеты и провели инструктаж, однако несовершеннолетняя решила искупаться, она отстегнула страховочный трос и сняла жилет.

Спустя некоторое время девушка скрылась под водой, ее поиски до сих пор продолжаются.

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