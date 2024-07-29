Девушка-подросток утонула во время заплыва на сапборде в Подмосковье
Фото: [t.me/mosoblproc]
Четырнадцатилетняя девушка погибла во время сплава на сапбордах в Подмосковье, передает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Трагедия произошла в минувшую субботу в реке Ока в Серпухове. Девушка принимала участие в сплаве вместе с матерью.
По данным надзорного ведомства, всем участникам заплыва выдали спасательные жилеты и провели инструктаж, однако несовершеннолетняя решила искупаться, она отстегнула страховочный трос и сняла жилет.
Спустя некоторое время девушка скрылась под водой, ее поиски до сих пор продолжаются.
Ранее сообщалось, что в водоеме под Коломной гидроцикл насмерть переехал мужчину.