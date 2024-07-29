Гидроцикл насмерть переехал купавшегося в подмосковной реке мужчину

Мужчина погиб из-за наезда на него гидроцикла, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия случилась в минувшую пятницу в акватории реки Осенка под Коломной. По данным ведомства, водитель гидроцикла не обеспечил безопасное расстояние и скорость движения.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи рассказали, что в Подмосковье участились случаи гибели детей во время купания в водоемах.