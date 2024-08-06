Девушка-водитель погибла в ДТП в подмосковном Ногинске — СМИ
Девушка-водитель за рулем каршеринга погибла в ДТП в Ногинске
Фото: [медиасток.рф]
В подмосковном Ногинске в дорожно-транспортном происшествии погибла девушка-водитель, пишет «ДТП и ЧП Москва и МО».
По информации очевидцев, девушка управляла автомобилем каршеринга. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала в кювет и на всей скорости въехала в дерево.
Других подробностей ДТП не приводится.
Ранее сообщалось, что на трассе «Дон» в Домодедово столкнулись грузовик и «Газель», в результате аварии погиб один человек.