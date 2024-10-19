Девушку раздавило прессом мусоровоза после падения в мусорный бак

24-летняя Агостина Рубини Медина упала в мусорный бак и потеряла сознание. После этого ее раздавило прессом мусоровоза. О страшной трагедии сообщает Bild.

Агостину искали в течение двух недель после того, как она ушла на вечеринку на набережной Пасео Маритимо в Пальме.

17 октября сотрудники полиции Испании смогли восстановить события той ночи на основании данных из мобильного телефона девушки.

Установлено, что 2 октября около полуночи Агостина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ждала автобус на остановке. У девушки что-то выпало в контейнер для мусора. Она решила поднять выпавший предмет, но упала в бак и потеряла сознание. Свидетелем происходящего был мужчина, но, не услышав крики о помощи, ушел.

В 12:27 сборщик мусора пустил содержимое контейнера под пресс. В 2:59 с телефона девушки был отправлен последний сигнал из мусоросжигательного завода.

Сотрудники полиции пытаются найти среди пепла и остатков мусора ДНК погибшей.

Ранее сообщалось о том, что на шоссе в Мексике обнаружили пять обезглавленных трупов и мешок с отрезанными головами.