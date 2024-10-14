На шоссе в Мексике обнаружили пять обезглавленных трупов и мешок с отрезанными головами

Сотрудники мексиканской полиции нашли пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами. Об этом со ссылкой на заявление прокуратуры мексиканского штата Халиско сообщает South China Morning Post.

Шокирующую находку полицейские обнаружили на северо-востоке штата вдоль шоссе, которое ведет из Лагос-де-Морено в Сан-Луис Потоси.

По предварительным данным, все пятеро убитых — мужчины.

В мешке лежали головы жертв.

Возраст убитых пока установить не удалось.

Ранее сообщалось о том, что самолет с лидером Бразилии на борту экстренно сел в Мехико из-за техпроблемы.