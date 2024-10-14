На шоссе в Мексике обнаружили пять обезглавленных трупов и мешок с отрезанными головами
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Сотрудники мексиканской полиции нашли пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами. Об этом со ссылкой на заявление прокуратуры мексиканского штата Халиско сообщает South China Morning Post.
Шокирующую находку полицейские обнаружили на северо-востоке штата вдоль шоссе, которое ведет из Лагос-де-Морено в Сан-Луис Потоси.
По предварительным данным, все пятеро убитых — мужчины.
В мешке лежали головы жертв.
Возраст убитых пока установить не удалось.
Ранее сообщалось о том, что самолет с лидером Бразилии на борту экстренно сел в Мехико из-за техпроблемы.