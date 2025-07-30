Девушку смыло с улицы в Барнауле из-за ливня

В Барнауле во время сильного ливня девушку сбило с ног потоком воды — ее протащило несколько десятков метров по затопленной улице. Об этом сообщает MK.RU.

В Барнауле разыгралась опасная ситуация после мощного ливня — на пересечении улиц Попова и Семенова образовался стремительный поток, который буквально сбил девушку с ног. Очевидцы засняли, как вода, доходившая пешеходам до колен, подхватила одну из горожанок и понесла по проезжей части.

На кадрах видно, как девушку увлекает течением, пока она не успевает зацепиться за что-то и выбраться на тротуар. К счастью, обошлось без серьезных травм, но инцидент мог закончиться трагедией — поток протащил ее мимо проезжающих машин.

Следственный комитет начал проверку, а местные жители вновь заговорили о проблемах с ливневой канализацией. Старые дренажные системы не справляются с обильными осадками, превращая улицы в бурные реки.

Ранее цунами смыло лагерь Русского географического общества на Курилах.