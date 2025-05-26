Дежурные силы ПВО сбили еще два летевших на Москву дрона

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дежурные силы ПВО сбили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы.

В настоящее время на месте падения обломков устройств работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Российская столица регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

Так, в ночь на 25 мая, с 23:51 до 3:15, в телеграм-канале Сергея Собянина появилась информация об уничтожении беспилотных летательных аппаратов противника. В разное время системы противовоздушной обороны успешно перехватывали от одного до трех вражеских боевых дронов, рвавшихся к Москве.

Ранее турэксперт Мкртчян назвал категорию туристов, которые больше всего страдают из-за атаки дронов.