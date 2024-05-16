Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника под Тулой
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В Тульской области были перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило местное министерство региональной безопасности. Слова его представителей привел ТАСС.
По их утверждению, ВСУ пытались нанести удар прошедшей ночью, но средства противовоздушной обороны были начеку и вовремя отреагировали на угрозу.
«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», - заявили в ведомстве.
Экстренные службы также немедленно отреагировали на ЧП. По итогам инцидента пострадавших людей либо разрушения объектов не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что украинская армия прошедшей ночью нанесла очередной удар по Белгороду. В центре города прогремело шесть взрывов. Еще два было отмечено ближе к окраинам. Есть данные, что все эти взрывы могут быть связаны с работой систем ПВО.