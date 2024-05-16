Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника под Тулой

В Тульской области были перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило местное министерство региональной безопасности. Слова его представителей привел ТАСС .

По их утверждению, ВСУ пытались нанести удар прошедшей ночью, но средства противовоздушной обороны были начеку и вовремя отреагировали на угрозу.

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», - заявили в ведомстве.

Экстренные службы также немедленно отреагировали на ЧП. По итогам инцидента пострадавших людей либо разрушения объектов не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что украинская армия прошедшей ночью нанесла очередной удар по Белгороду. В центре города прогремело шесть взрывов. Еще два было отмечено ближе к окраинам. Есть данные, что все эти взрывы могут быть связаны с работой систем ПВО.