В центре Белгорода прогремело 6 взрывов

Шесть взрывов раздались в центральной части Белгорода на фоне объявленной в ночь на 16 мая ракетной опасности. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства РИА Новости .

Сообщается, что помимо 6 взрывов в центре города, было также слышно 2 взрыва, которые, судя по звуку, прозвучали на значительном расстоянии от центра города.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что сирена ракетной опасности звучит по всей территории области. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях и не подходить к окнам, либо скрыться в укрытии.

Он также предупреждал о громких звуках по всему городу, подчеркивая, что они связаны с работой ВС РФ по защите города от атаки.

Ранее сообщалось о том, что Украина обстреляла несколько сел в Белгородской области при помощи БПЛА.