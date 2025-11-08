Дежурные средства ПВО сбили еще 15 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников, которые были обнаружены над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, информирует пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, два над акваторией Черного моря и еще один над Ростовской областью, как сообщается в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи на 8 ноября над российской территорией удалось перехватить 79 БПЛА. Больше всего дронов, 36 единиц, сбили над Ростовской областью.