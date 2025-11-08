Российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников

На протяжении ночи на субботу, 8 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 79 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 36 беспилотников. Над территорией Брянской области сбили 10 БПЛА. Девять дронов перехватили в Курской области. Еще восемь удалось нейтрализовать в Волгоградской области. По пять летательных аппаратов уничтожили над Республикой Крым и Белгородской областью. Три беспилотника сбили над Саратовской областью, и над Воронежской и Смоленской областями — еще по одному.

Ранее Минобороны сообщило об 11 сбитых беспилотниках в ночь на 7 ноября. Больше всего БПЛА, пять единиц, было перехвачено над Крымским полуостровом.