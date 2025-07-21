Российская ПВО отразила атаку украинских дронов в пяти регионах
ПВО России сбили 19 украинских дронов над пятью регионами
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Российские системы ПВО за несколько часов уничтожили 19 украинских беспилотников, летевших в сторону пяти регионов страны. Больше всего дронов сбили над Брянской и Московской областями. Об этом сообщило Минобороны в своем официальном телеграм-канале.
21 июля с 12:20 до 15:00 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки затронули сразу несколько регионов Центральной России.
Шесть дронов сбили над Брянской областью, пять — над Московским регионом, включая один, направлявшийся непосредственно к столице. Еще четыре беспилотника уничтожили в Орловской области, по два — в Калужской и Смоленской областях.
Это не первая масштабная попытка атаки с использованием БПЛА — подобные инциденты участились в последние месяцы. Российские военные регулярно сообщают о перехвате украинских дронов.
Ранее сообщалось о том, что ПВО перехватила беспилотник, пытавшийся прорваться к Москве.