Российская ПВО отразила атаку украинских дронов в пяти регионах

Российские системы ПВО за несколько часов уничтожили 19 украинских беспилотников, летевших в сторону пяти регионов страны. Больше всего дронов сбили над Брянской и Московской областями. Об этом сообщило Минобороны в своем официальном телеграм-канале.

21 июля с 12:20 до 15:00 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки затронули сразу несколько регионов Центральной России.

Шесть дронов сбили над Брянской областью, пять — над Московским регионом, включая один, направлявшийся непосредственно к столице. Еще четыре беспилотника уничтожили в Орловской области, по два — в Калужской и Смоленской областях.

Это не первая масштабная попытка атаки с использованием БПЛА — подобные инциденты участились в последние месяцы. Российские военные регулярно сообщают о перехвате украинских дронов.

Ранее сообщалось о том, что ПВО перехватила беспилотник, пытавшийся прорваться к Москве.