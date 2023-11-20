Дежурства, направленные на повышение безопасности на дорогах, продолжаются в Подмосковье. Как рассказали в Минтрансе региона, в выходные дни они были организованы в более чем 470 локациях.

Так, пять сотен сотрудников муниципальных администраций дежурили в 200 зонах отдыха, на 160 пешеходных переходах, почти в сотне СНТ, а также на 20 площадках для отстоя грузового транспорта.

Помимо этого, прошли рейды подмосковной Госавтоинспекции, профилактические мероприятия, обходы СНТ. Эти мероприятия провели в 43 муниципалитетах.

«Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя», - говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и выразил им благодарность за работу.