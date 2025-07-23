Дикая выдра покусала собаку и хозяина в Саратовской области
В Саратовской области выдра укусила собаку и ее владельца, выскочив из бассейна
В саратовском селе Боковка дикая выдра стала незваным гостем в бассейне одной семьи, что привело к неприятным последствиям, о чем проинформировал телеграм-канал SHOT.
Семья обнаружила животное, плавающее в бассейне на их участке. Поначалу, собравшись у воды, они весело пытались выпроводить нежданного посетителя. Однако, прежде чем покинуть бассейн, выдра проявила агрессию, укусив собаку и хозяина участка за ногу. Пострадавшим потребовалась срочная вакцинация против бешенства.
Ранее сообщалось, что в Таиланде осиный укус стал причиной трагической смерти мальчика.