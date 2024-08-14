Дипломат Келин: Украине разрешено применять Storm Shadow только на своей территории

Российская сторона руководствуется в своих действиях тем фактором, что Киеву позволено применять ракеты Storm Shadow, которые ей поставляют союзники, только на собственной территории. Так считает Андрей Келин, посол РФ в Великобритании. Его слова привели РИА Новости.

Дипломат заявил, что все последние заявления британских официальных лиц по вопросам применения ракет Украиной носят крайне смутный и размытый характер. В то же время Москва берет за основу четкое и прямое заявление Лондона, который тот сделал весной 2023 года.

«Суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах «международно признанной» территории Украины в целях самообороны», - указал он.

Келин добавил, что по утверждению британской стороны, все использования Storm Shadow обязаны учитывать положения международного гуманитарного права.

Ранее посол Келин обвинил Великобританию в участии в украинском конфликте, поскольку английские военные задействованы в различных военных и диверсионных акциях.