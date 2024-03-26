Директор ФСБ Бортников: глава украинской разведки Буданов является законной целью для ВС РФ

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов является законной целью для российских военных, как и все, кто совершает преступления против России и ее граждан, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.

На вопрос, почему стоящий за многими терактами Буданов до сих пор жив, Бортников ответил: «Все впереди».

Бортников также подтвердил, что спецслужбы Украины причастны к террористической атаке на «Крокус Сити Холл». По его словам, количество подозреваемых в страшном преступлении будет больше, чем 11 задержанных на сегодняшний день террористов и их пособников.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка, который публично заявил о причастности своей спецслужбы к резонансным терактам на территории России.