Басманный суд Москву по ходатайству следствия заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме.

Сегодня в интервью украинскому телеканалу Малюк подтвердил причастность СБУ к убийствам военкора Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, бывшего депутата Рады Ильи Кивы, а также покушении на писателя и политика Захара Прилепина.

При этом Малюк заявил, что официально украинские власти не будут признавать эти преступления.

Накануне СБУ отмечала 25-летие с момента своего создания. Российские военные нанесли удар гиперзвуковым оружием по штабу принятия решений в Киеве. Сообщалось, что в этом помещении находятся высокопоставленные сотрудники спецслужбы.