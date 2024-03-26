Директор ФСБ РФ обвинил Украину, США и Британию в теракте в «Крокусе»

Директор ФСБ Александр Бортников отвечая на вопросы о теракте в «Крокус Сити Холле» заявил, что к произошедшему могут быть причастны спецслужбы Украины, которые подготовили исламистов-радикалов. Также не исключается версия о причастности США и Великобритании.

Интервью Бортников дал в эфире тележурналиста Павла Зарубина. По словам директора ФСБ, есть основания предполагать, что Украина действительно посодействовала теракту в Красногорске. Однако на деле заказчик этого жуткого нападения еще не установлен.

«Российским силовикам известно, что Украина вела подготовку боевиков на территории Ближнего Востока <...> США, Британия и Украина стоят за терактом в «Крокус Сити Холле», — ответил Бортников.

При этом глава российской спецслужбы уточнил, что «на той стороне» преступников хотели встретить как героев.

Напомним, что расследование теракта в Красногорске пока продолжается. Множество пострадавших еще остаются в больнице. Среди погибших — не менее 130 человек.

Ранее сообщалось, что восьмой фигурант дела о теракте был отправлен в СИЗО.