Директор колхоза из Ставрополья украл 150 млн и получил 8,5 лет колонии

Директор колхоза со Ставрополья занимался аферами и хищениями, похитив в итоге 150 млн руб. В результате его на 8,5 лет лишили свободы. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Руководитель племенного коллективного хозяйства еще в 2019 году организовал целую преступную группу из своих подчиненных. Работников заставляли оформлять на себя займы под предлогом выплаты зарплат, а бухгалтер распределял эти деньги среди сообщников. Помимо этого, в финансовые документы вносились липовые сведения о собранном урожае, они занижались. Собранная с полей продукция похищалась. В итоге преступная группа обогатилась на 150 млн руб., пока ей не занялись правоохранители.

Директора колхоза признали виновным в самоуправстве, краже и участии в преступном сообществе. Ему дали 8,5 лет лишения свободы. Наказание понесли и его сообщники, их также приговорили к срокам в колонии.

Ранее сообщалось, что в Курганской области состоялся суд над Иваном Светличным, руководившим ранее Целинным округом. Его только с третьего раза признали виновным в получении взятки в виде автомобиля. Сам он вины так и не признал. Он заверяет, что получил машину еще до вступления на высокий пост за хорошую работу.