Директор НИИ Склифосовского рассказал об актуальном состоянии военкора Поддубного

По словам специалиста, состояние журналиста, пострадавшего при атаке украинского дрона в Курской области, тяжелое, но стабильное. Он самостоятельно дышит и находится в сознании.

Петриков сообщил, что пострадавшего обследуют врачи разных специальностей, окончательный диагноз они соберут на консилиуме. Директор Склифа уточнил, что у Поддубного преобладают ожоговые травмы.

Накануне в приграничном районе Курской области машину репортера атаковал украинский беспилотник. Поддубный получил тяжелые ранения, его было решено перевезти в Москву.

СК РФ завел уголовное дело по факту покушения на журналиста.