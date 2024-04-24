Директор школы в Лотошино опровергла сообщения о взрыве в учебном заведении

Взрыв в подмосковном Лотошино произошел не в школе, а за ее пределами, рассказала директор Лотошинской СОШ № 1 Александра Матюкина. Ее слова приводит РИАМО .

«Школа работает в штатном режиме, усилен режим охраны, каждые два часа мы проводим дополнительные обходы территории. <…> Никаких поводов для паники нет», — подчеркнула директор общеобразовательного учреждения.

По словам очевидцев, четверо молодых людей развели в поле недалеко от школьного спортзала костер и бросили в него взрывоопасный предмет.

Ранее в Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Лотошино.