Директор ЗАЭС охарактеризовал подрыв машины сотрудника как теракт

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук охарактеризовал взрыв автомобиля и гибель сотрудника ЗАЭС как бесчеловечный акт терроризма, его слова привели на телеграм-канале станции.

«Это ужасный бесчеловечный террористический акт. Ответственные за него должны понести наказание. Атака на работников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, — это безумный и крайний шаг», — подчеркнул он.

В сообщении также говорится, что семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка. А также подчеркивается, что будет сделано все возможное для обеспечения безопасной работы станции и комфортных условий проживания для жителей Энергодара, несмотря на намерения киевских террористов.

Ранее сообщалось, что в автомобиле работника Запорожской атомной электростанции сдетонировало взрывное устройство, в результате чего мужчина погиб.