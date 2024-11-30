Директора московского клуба задержали за организацию ЛГБТ*-туров

Директор московского туристического клуба «Мен тревел» был задержан правоохранителями. Его подозревают к причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ*-сообщества. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на слова одного из правоохранителей.

По его утверждению, в Москве был задержан 48-летний мужчина, который был причастен к организации гей-туров как по России, так и за рубежом.Он занимает должность директора турклуба «Мен тревел».

«По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами», — указали журналистам.

Есть сведения, что задержанный готовил поездку для представителей ЛГБТ*-движения в Египет, она должна была состояться во время новогодних праздников. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Сам он свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 19-летнюю пьяную девушку. Она находилась за рулем автомобиля и врезалась в обстановку общественного транспорта.

*движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено