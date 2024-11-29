В Петербурге пьяная девушка на Mercedes врезалась в остановку

В Приморском районе Петербурга полицейскими была задержана пьяная 19-летняя девушка, которая, управляя автомобилем Mercedes, врезалась в автобусную остановку. Как сообщает в своем телеграм-канале региональный главк МВД РФ, ведется розыск хозяина иномарки.

Происшествие случилось около 06.50 на улице Репищева у дома №16. Как показала проверка, молодая особа не имела права садиться за руль. Автомобилистка попала по административную статью за невыполнение требований стражей порядка о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Если выяснится, что девушка уехала на иномарке без согласия владельца, ей грозит уголовное преследование.

Ранее сообщалось о том, что за устроенный в одном из баров Москвы дебош арестовали главу компании.