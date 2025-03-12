Директора НИУ Александра Парамонова задержали силовики

Директор Нижегородского института управления, являющегося филиалом РАНХиГС, Александр Парамонов был задержан сотрудниками силовых структур, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Телеграм-канал Baza написал о проведении обысков в Нижегородском институте управления. В операции участвуют сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Согласно источникам канала, представители силовых ведомств прибыли в филиал РАНХиГС утром 12 марта. В настоящее время они проводят следственные действия в кабинете депутата от «Единой России» Александра Парамонова, который занимает должность директора НИУ с 2019 года.

Сообщается, что Парамонов находится вместе с ними и связь с ним отсутствует. По информации канала, обыски также проводятся в филиале РАНХиГС в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в растрате задержали экс-ректора Нижегородского лингвистического университета.