Директора НИУ Александра Парамонова задержали силовики
Силовики начали обыски в НИУ РАНХиГС: директор Парамонов задержан
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Директор Нижегородского института управления, являющегося филиалом РАНХиГС, Александр Парамонов был задержан сотрудниками силовых структур, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Телеграм-канал Baza написал о проведении обысков в Нижегородском институте управления. В операции участвуют сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
Согласно источникам канала, представители силовых ведомств прибыли в филиал РАНХиГС утром 12 марта. В настоящее время они проводят следственные действия в кабинете депутата от «Единой России» Александра Парамонова, который занимает должность директора НИУ с 2019 года.
Сообщается, что Парамонов находится вместе с ними и связь с ним отсутствует. По информации канала, обыски также проводятся в филиале РАНХиГС в Дзержинске.
Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в растрате задержали экс-ректора Нижегородского лингвистического университета.