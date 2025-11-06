Директору клиники пластической хирургии Рубининой предъявили обвинение в торговле детьми
РИА Новости: директору клиники New Me Рубининой грозит 10 лет за торговлю детьми
Директору столичной клиники пластической хирургии New Me предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними. Речь идет о Дарине Рубининой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по серьезной статье, сообщило РИА Новости.
В настоящее время в Тверском районном суде Москвы решается вопрос о мере пресечения для обвиняемой. Следствие ходатайствует об избрании ей запрета определенных действий.
Фигурантке инкриминируется преступление, предусмотренное пунктами «а, б» части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Торговля детьми»). Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Ранее сообщалось, что невольников азиатских кол-центров, не справившихся с работой, разбирают на органы.