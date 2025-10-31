Азиатские кол-центры превратились в конвейер по торговле людьми. Невольников, исчерпавших свои силы, преступники не просто перепродают — их разбирают на органы для черного рынка трансплантации. Об этом сообщает телеканал Reporters.

В Юго-Восточной Азии действует чудовищная система работорговли, замаскированная под мошеннические кол-центры. По словам журналистки Тхапхани Иатсиричай, неспособных к обману людей постоянно перепродают между «фирмами» внутри преступных кластеров, таких как печально известный KK Park в Мьянме.

Тех, чье здоровье окончательно подорвано, ждет ужасная участь. Их продают для извлечения органов. Бывшие пленники сообщали, что тела жертв с хирургическими разрезами часто сбрасывают в пограничную реку Мэй. Таиландские силовики подтверждают, что уже находили такие останки.

Изъятые органы, по данным расследования, нелегально транспортируются в Китай для подпольных операций по трансплантации. Эта информация стала достоянием общественности благодаря фотовыставке «Суровая правда», где представлены кадры, сделанные сбежавшими узниками и журналистами.

Ранее сообщалось о том, что десятки граждан России могут быть в рабстве в Мьянме.