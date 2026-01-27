Диверсант-неудачник: как 17-летний парень из Кузбасса согласился поджечь тепловоз за деньги

В Кемеровской области правоохранительные органы пресекли попытку диверсии на железной дороге, исполнителем которой должен был стать 17-летний подросток. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, юноша согласился на предложение неизвестного куратора поджечь тепловоз.

По данным следствия, в мае 2025 года подросток через социальную сеть вступил в контакт с лицом, представившимся иностранцем. Неизвестный предложил ему совершить поджог локомотива в районе железнодорожной станции Прокопьевск. Поджигателя задержали до того, как он успел реализовать свой план.

Теперь молодому человеку предъявлены серьезные обвинения: в покушении на террористический акт и в государственной измене. За эти преступления законодательство предусматривает чрезвычайно суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

