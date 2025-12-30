«Оказал вооруженное сопротивление»: ФСБ уничтожила диверсанта Киева при попытке подрыва газовой системы

Сотрудники ФСБ ликвидировали диверсанта, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщает ТАСС.

Спецоперация по задержанию потенциального террориста прошла на территории Кабардино-Балкарской Республики. По данным ФСБ, им оказался местный житель, прошедший военную подготовку в одном из лагерей ВСУ. После инструктажа он вернулся в Россию через третьи страны для выполнения диверсионного задания.

Во время задержания силовиками мужчина открыл огонь, что привело к его ликвидации. При нем обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, а также автомат украинского производства «Форт» с боеприпасами. В мобильном телефоне задержанного нашли детальную переписку с куратором из украинских спецслужб с инструкциями по подготовке теракта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии. В ФСБ подчеркивают, что Киев продолжает активно искать в социальных сетях исполнителей для диверсий на критической инфраструктуре России, предупреждая об уголовной ответственности за такое сотрудничество. Жертв среди силовиков и мирных граждан в результате инцидента нет.

Ранее ФСБ сорвала планы иностранца по нападению на школу в Адыгее.