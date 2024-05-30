Суд рассмотрит дело двух российских разведчиков, похитивших девушку в ЛНР

В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о похищении двумя разведчиками ВС РФ девушки в ЛНР, которую представили как украинскую шпионку и убили, сообщает Lenta.ru.

Дело рассмотрит Южный окружной военный суд. В совершении преступления подозреваются старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин.

Следствие пришло к выводу, что в январе 2023-го года военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения повздорили с 23-летней жительницей ЛНР Валентиной Давроновой в местном кафе. Ранее у Жамидулова была с ней близость.

Опасаясь, что девушка расскажет о связи супруге, Жамидулов решился совершить преступление. Под предлогом того, что Давронову необходимо отвезти домой, старший лейтенант усадил ее в «КамАЗ», где связал ей руки скотчем. Дорожкин по приказу Жамидулова заклеил девушке глаза.

Вместо дома жительницу республики доставили в пункт временной дислокации части. Другим военнослужащим обвиняемые представили девушку как украинскую шпионку, служившую в ВСУ с 2018 по 2021 годы, чтобы у них не возникло лишних вопросов.

Жамидулов завел Давронову в солдатскую баню, где нанес ей около 20 ножевых ранений. В этот момент в помещение вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, которому лейтенант приказал «добить» девушку. Позже в бане появился Дорожкин, который завершил начатое, нанеся Давроновой «последний» удар в сердце.

Тело жительницы ЛНР по приказу Жамидулова подорвали гранатами Ф-1 за территорией пункта временной дислокации. Действия военных отследили по горячим следам. В настоящее время трех фигурантов дела арестовали.

Ранее мы сообщали, что убивший девушку из службы доставки сыктывкарец планирует уйти на СВО.