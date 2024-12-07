До полусотни рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за сильного снегопада

Москву и Московскую область вот уже как целый день кряду изводит сильный снегопад, что начался в столичном регионе в ночь на субботу, 8 декабря, а продлится, по прогнозам синоптиков, в предстоящее темное время суток.

Такие капризы природы не могли не отразиться на работе московского авиаузла. Согласно информации онлайн-табло, аэропорт Шереметьево по состоянию на 20:00 мск задерживается пять рейсов на вылет и 27 на прилет. Во Внуково на это же время с задержкой прибывает 12 самолетов, также задерживается четыре вылета. В Домодедово рейсов на вылет с задержкой нет.

В то же время, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы московских аэропортов, на фоне снегопада в Москве Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме.

«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет», — рассказали в пресс-службе аэропорта Жуковский.

То же самое подтвердили и в пресс-службе Шереметьево. В Домодедово напомнили, что воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Там также сообщили, что вся специальная уборочная техника оборудована дополнительно работающими на базе спутниковых систем датчиками позиционирования.

«К началу зимнего сезона Домодедово подготовил более 100 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов», — пояснили в Домодедово.

Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала погоду в Московском регионе в предстоящие выходные.