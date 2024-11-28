Синоптик Позднякова спрогнозировала погоду в Московском регионе в предстоящие выходные

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, уже в конце текущей недели осень уступит место календарной зиме, тем не менее конец этого месяца и начало следующего, которые придутся на выходные, не преподнесут жителям Московского региона погодных сюрпризов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что в целом в Москве и Подмосковье сложатся комфортные погодные условия на уикенд, атмосферное давление будет повышенным.

По мнению синоптика, в целом осадков не ожидается. В ночное время суток ожидается температура воздуха в районе -1-3 °С, а днем станет колебаться в районе нуля. В ночные часы прогнозируется в районе -1–3 °С, по области — до -5 °С.

Она подчеркнула, что в целом в выходные дневные температуры ожидаются в районе 0 °С, а погоду будет определять гребень антициклона, атмосферное давление будет в пределах нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 90% России уже полностью покрыты снегом.