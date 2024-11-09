До семи человек выросло число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве

На севере Москвы произошел взрыв, сообщила Baza. По информации источника, инцидент произошел на Карельском бульваре, где в одном из многоквартирных домов взорвался бытовой газ.

Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия загорелись несколько квартир. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. По информации Baza, под завалами могут находиться люди.

Как пишет РИА Новости, пострадали семь человек. По информации Baza, известно о шести пострадавших жильцах, которые являются представителями одной семьи. В числе пострадавших — четверо детей. Известно, что семья недавно въехала в квартиру, в которой произошел взрыв. Она была съемной.

В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пожар в результате инцидента потушили. Там отметили, что пожар возник на пятом этаже.

Ранее сообщалось, что в квартире на северо-востоке Москвы взорвался камин.