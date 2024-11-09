В квартире на северо-востоке Москвы взорвался камин

На северо-востоке Москвы взорвался камин, сообщил SHOT. По информации источника, инцидент произошел в доме на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе.

Взрыв электрического камина произошел в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже, около 16:00 мск. В этот момент в помещении находилась школьница.

Отмечается, что подросток смогла самостоятельно обратиться к соседям, которые вызвали сотрудников экстренной службы. У ребенка в результате инцидента зафиксировали мелкие ожоги.

По данным источника, сразу же после взрыва произошел пожар, охвативший площадь 10 кв. м. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. На данный момент с хозяйкой квартиры работают медики.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске во время взрыва в многоэтажке погибла женщина. По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в жилом доме произошел взрыв газа.