До смерти 80 метров: безумный отец вывесил младенца над Глоткой Дьявола ради селфи

Погоня за ярким контентом для социальных сетей едва не обернулась трагедией в национальном парке Игуасу. Как сообщает издание The Sun, один из посетителей аргентинского заповедника решился на крайне опасный маневр: мужчина перенес младенца через защитные ограждения и удерживал его на вытянутых руках над Глоткой Дьявола — самым мощным и глубоким участком знаменитой системы водопадов.

Пока отец позировал над 80-метровым обрывом, его спутница фиксировала происходящее на мобильный телефон. Очевидцы и пользователи сети, увидевшие разлетевшиеся снимки, назвали поступок верхом безответственности и безумия.

Администрация парка и компания Iguazu Argentina, курирующая данный туристический маршрут, оперативно отреагировали на инцидент. Представители организации напомнили, что установленные барьеры и предупреждающие знаки созданы не для ограничения обзора, а для предотвращения смертельных случаев. По словам сотрудников службы безопасности, мужчина осознанно проигнорировал строгие запреты, подвергнув грудного ребенка риску падения в бушующий поток. Защитные сооружения на смотровых площадках рассчитаны на стандартное поведение туристов, но они бессильны против тех, кто намеренно нарушает правила ради эффектного ракурса.

Последствия этого «фотосета» могут оказаться для путешественника весьма серьезными. Согласно регламенту заповедника, за подобные нарушения предусмотрены не только внушительные штрафы, но и занесение в черный список. В случае идентификации личности нарушителю грозит пожизненный запрет на посещение всех национальных парков страны.

