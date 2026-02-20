Втрое дешевле «Аэрофлота»: туристы нашли способ слетать в Мале за 33 тысячи рублей

Минимальная стоимость путешествия из московского Внуково в обе стороны составит всего 33,1 тыс. рублей. Маршрут включает пересадку в Баку: по пути на отдых стыковка составит девять часов, на обратном пути — менее трех. Для тех, кто предпочитает путешествовать с чемоданами, билет с багажом обойдется в 36 тыс. рублей. Предложение оказалось в три раза выгоднее прямых рейсов национального перевозчика «Аэрофлот», чьи расценки на те же даты стартуют от 99 тыс. рублей.

География бюджетных вылетов затронула и Санкт-Петербург, где AZAL предлагает пятидневные туры по цене от 52 тыс. рублей, что почти вдвое дешевле конкурентов. Дополнительное давление на цены оказала компания Air Arabia, открывшая распродажу со скидками до 40%. Улететь через Шарджу в период с 25 марта по 15 июня теперь можно за 53 тыс. рублей, что делает весенний сезон на Мальдивах одним из самых доступных за последние годы.

