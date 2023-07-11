Добровольцы со всей России могут обратиться в пункт отбора на службу по контракту в Балашихе

Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе продолжает принимать добровольцев со всех регионов России. Здесь можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию и обучение, оформить необходимые справки.

Центр отбора бойцов, который недавно открылся в Балашихе, отвечает всем требованиям с точки зрения юридической защиты и нравственного отношения к военнослужащим, отмечал ранее эксперт фонда Центра политической конъюнктуры, советник первого вице-губернатора Подмосковья Илья Гераскин.

В пункте отбора оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Занятия по военной полевой подготовке проводятся опытными инструкторами и ветеранами боевых действий. Также предоставляется трехразовое питание и проживание.

Напоминаем, что для того, чтобы заключить контракт, нужно быть совершеннолетним и не иметь ограничений по здоровью. Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.